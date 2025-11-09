إعلان

رئيس وزراء باكستان: ندعم السلام لكن لا تنازل عن سيادتنا

09:56 ص 09/11/2025

شهباز شريف

إسلام آباد - (د ب أ)

أكد رئيس وزراء باكستان شهباز شريف مجددا التزام بلاده الراسخ بالسلام، بينما أوضح أن سيادة البلاد وسلامة أراضيها "لا تزال غير قابلة للانتهاك".

وقال رئيس الوزراء في كلمته خلال احتفالات أذربيجان بعيد النصر في باكو: "إن باكستان تسعى إلى السلام، تماما مثل إخواننا الأذريين والأتراك، ولكن لا يتعين أن يكون هناك شك في أنه لا يمكن السماح لأحد على الإطلاق بتحدي سيادتنا أو تقويض سلامة أراضينا"، حسب صحيفة ذا نيشن الباكستانية اليوم الأحد.

وأضاف أن باكستان وتركيا وأذربيجان ثلاثة أشقاء تنبض قلوبهم معا، متحدين في مناسبة ترمز إلى الوحدة والثقة المتبادلة"، وتابع: "يا له من مشهد يبعث على الفخر والبهجة أن نشهد قواتنا المسلحة الباسلة تسير جنبا إلى جنب مع إخوانهم الأذريين والأتراك، بينما تمتليء السماء بهدير طائرات جي.إف-17 ثاندر، رمزا مدويا لصداقتنا الراسخة".

وأشار رئيس الوزراء إلى مشاركة القوات الأذرية والتركية في عرض عسكري باكستاني، في إسلام آباد، في وقت سابق من هذا العام: قائلا إن مثل هذه اللحظات تعكس رابطة عميقة وتاريخية بين الدول الثلاث.

وتابع رئيس الوزراء أن باكستان وقفت "مثل صخرة" إلى جانب أذربيجان خلال نضالها، تماما كما وقفت أذربيجان وتركيا بثبات إلى جانب باكستان، خلال الصراع الذي استمر أربعة أيام مع الهند في وقت سابق من هذا العام.

