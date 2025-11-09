إعلان

فرق الإطفاء تُكافح حريقًا في متنزه وطني بـ نيوزيلندا

كتب : مصراوي

02:54 ص 09/11/2025

وكالات

قالت هيئة الإطفاء والطوارئ النيوزيلندية، إن فرق إطفاء استأنفت جهود مكافحة حريق غابات خارج عن السيطرة في متنزه وطني في وسط الجزيرة الشمالية في نيوزيلندا، والذي يقدر الآن بأنه يغطي أكثر من 1000 هكتار.

وبدأ أفراد الإطفاء مكافحة الحريق في متنزه تونجاريرو الوطني المشهور، بعد ظهر السبت، وكان لا بد من نقل حوالي 40 شخصا جوا إلى بر الأمان.

ومع ذلك، تم تعليق جهود مكافحة الحرائق خلال الليل لأسباب تتعلق بالسلامة.

وقال مساعد قائد قوات الإطفاء والطوارئ النيوزيلندية، نيك وست، في بيان، إن الحريق اتسع خلال الليل.

ولم ترد أي تقارير عن تضرر المباني أو إجلاء مزيد من الأشخاص.

وذكر وست أن استطلاعا جويا، الأحد، سيؤكد مدى انتشار الحريق، مضيفا أنه بالتوقف على ما سيظهره الاستطلاع الجوي، من المتوقع أن يستغرق الأمر عمليات ليوم كامل للسيطرة على الحريق، وفقا للغد.

