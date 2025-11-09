البرازيل: مصرع 6 أشخاص وإصابة 400 آخرين بسبب إعصار جنوبي البلاد

برازيليا - (د ب أ)

ضرب إعصار ولاية بارانا في البرازيل، ما أسفر عن مصرع ستة أشخاص، وإصابة أكثر من 400، وتسبب في أضرار واسعة بالممتلكات، حسبما أعلنت حكومة الولاية.

وأظهرت صور نشرها الدفاع المدني في بارانا المنازل والسيارات والطرق المدمرة في بلدية ريو بونيتو دو إيجواسو بعد إعصار من الفئة (إف 2) وقع يوم الجمعة، مع تأثر نحو 50% من منازل المنطقة بانهيار الأسقف، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

ويصنف إعصار (إف 2) على أنه "إعصار كبير"، وتصل سرعته إلى ما بين 113 و157 ميل في الساعة (181–250 كيلومترا في الساعة)، وفقا للهيئة الوطنية للأرصاد الجوية في الولايات المتحدة.

ونقل موقع "جي 1" الإخباري عن وكالة الدفاع المدني أن أكثر من ألف شخص فقدوا منازلهم في العاصفة التي ضربت ولاية بارانا.

ونقل الموقع عن نائب قائد الإطفاء في بارانا، جوناس إيمانويل بنجي بينتو، قوله: "فرقنا وصفت المشهد بأنه أشبه بمنطقة حرب".

وكانت مدينة ريو بونيتو دو إيجواسو الصغيرة، التي يبلغ عدد سكانها نحو 14 ألف نسمة، الأكثر تضررا بعد ظهر أمس الجمعة. وقال حاكم الولاية راتينيو جونيور إن نحو 90% من مباني المدينة دمرت بالكامل، مما دفع إلى إعلان حالة الطوارئ.

كما انقطعت التيارات الكهربائية مؤقتا عن عشرات الآلاف من المنازل في أنحاء ولاية بارانا.