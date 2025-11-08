وكالات

قالت القناة 12 العبرية نقلا عن مسؤول أمريكي، السبت، إن إعادة جثة الضابط الإسرائيلي الأسير في غزة هدار جولدن تمنح رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مساحة لإنهاء أزمة عناصر حماس العالقين برفح.

وأوضح المسؤول الأمريكي، أن النسق الذي تريده الإدارة الأمريكية هو إعادة جثة جولدن ثم تسليم أفراد حماس العالقين سلاحهم، مضيفا "ضمن النسق يمنح العالقون مرورا آمنا لمناطق سيطرة حماس أو إلى دولة ثالثة".

وأشار المسؤول الأمريكي، إلى أنه في المرحلة الثانية يتم تدمير الأنفاق التي كان مسلحو حماس عالقين فيها.

وقالت هيئة البث العبرية، السبت، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أجرى يوميا عمليات بحث منذ عام عن جثمان الضابط الأسير هدار جولدن في نفس النفق الذي انتشلته منه حماس برفح.

وذكرت عائلة هدار جولدن، أن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير أطلعها على الجهود المبذولة لتحرير الأسرى، مضيفة "ننتظر تأكيدا رسميا بعودة هدار ولن نتخلى عن أحد ونطلب من الجميع الهدوء فالأمر لم ينته".

وفي وقت سابق من اليوم، قال مصدر قيادي في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، إن كتائب القسام انتشلت قبل قليل جثة الضابط الإسرائيلي هدار جولدن من مدينة رفح.

وقبل يومين، قال موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، إن السماح بممر آمن لبعض مقاتلي حماس مشروط بإعادة جثمان الجندي هدار جولدن.