طهران- (د ب أ)

في خطوةٍ مهمة لتعزيز العلاقات التجارية الايرانية-الروسية، وبداية لانطلاق رحلات قطارات منتظمة بين إيران وروسيا ودول آسيا الوسطى المجاورة؛وصل اليوم السبت،أول قطار شحن من روسيا الى ميناء "أبرين" في إيران.

وقد انطلقت رحلة القطار من منطقة تبعد 900 كيلومتر شمال موسكو، وسارت عبر روسيا و كازاخستان وتركمانستان، ودخلت إيران، واستغرقت الرحلة 12 يوما للوصول إلى الميناء الجاف "أبرين" في ايران،بحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

وذكرت إرنا أن هذا الإنجاز يعد نجاحا كبيرا لممر النقل الدولي "الشمال-الجنوب"،ويعد ذلك خطوة مهمة لتعزيز العلاقات التجارية الإيرانية-الروسية، وبداية لتشغيل رحلات قطارات منتظمة بين إيران وروسيا ودول آسيا الوسطى المجاورة.

وفي هذا السياق،قال رئيس معاونية قسم العمليات التجارية في شركة سكك حديد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مرتضى جعفري، على هامش هذه المناسبة لمراسل إرنا: انه ومنذ يونيو من هذا العام، عندما دخل أول قطار من الصين إلى ميناء أبرين الجاف،استقبل الميناء حتى الآن 30 قطار شحن.

وأضاف: "نحن نعمل حاليا على توسيع هذه الخدمة، وسنقوم بشحن البضائع بالشاحنات إلى الدول التي لا تتوفر لديها بنية تحتية سككية".

وأشار جعفري إلى أن "التنسيق جار مع دول المنطقة ودول رابطة الدول المستقلة ونسعى جاهدين لتحويل إيران إلى مركز رئيسي للصادرات والواردات والعبور (الترانزيت) بين دول الجوار"