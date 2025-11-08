بعد اعتراف ترامب.. إيران تبعث رسالة لمجلس الأمن وتطالب بمحاسبة واشنطن

وكالات

ردت إيران على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي اعترف فيها بدور بلاده في الهجمات التي شنتها إسرائيل على إيران يونيو الماضي في حرب استمرت 12 يومًا بين البلدين، من خلال رسالة بعثتها إلى مجلس الأمن الدولي.

وقال سفير ومندوب طهران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير إيرواني، في الرسالة التي نشرتها وكالة أنباء "إسنا" الإيرانية، إن "الولايات المتحدة والكيان الصهيوني مسؤولان بشكل كامل ومشترك عن عدوانهما وتداعياته على إيران".

وأضاف إيرواني، أن "التصريحات الأخيرة لرئيس الولايات المتحدة، الذي اعترف صراحة وعلنًا بقيادة ومسؤولية الولايات المتحدة عن الأعمال العدوانية التي استمرت 12 يوما، وحرب الكيان الصهيوني الإجرامية ضد إيران، في الفترة من 13 إلى 24 يونيو 2025".

ومن جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في منشور عبر منصة "إكس": "تذكروا أن وزير الخارجية ماركو روبيو أعلن في 13 يونيو 2025 أن واشنطن ليس لها دور في العمل العدواني والإرهابي ضد إيران وأكد أن هذا كان عملًا أحادي الجانب من قبل إسرائيل".

وأضاف بقائي: "وبطبيعة الحال، من الواضح أن هذا الادعاء كان كذبة واضحة، لأنه كان واضحا منذ البداية أن الولايات المتحدة متورطة بشكل كامل في جرائم العدوان الإسرائيلي على الأمة الإيرانية".

وتابع: "والآن كشف الرئيس الأمريكي نفسه، من خلال اعترافه صراحة بأنني كنت مسؤولًا مسؤولية كاملة عن ذلك، عن كذبة وزير خارجيته واعترف عمليًا بأن واشنطن كانت تقود العملية منذ البداية".

وطالب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بمحاسبة الولايات المتحدة "على هذه المخالفة الجسيمة والجريمة الجسيمة التي ارتكبتها".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال للصحفيين يوم الخميس، إن "الهجوم الأول نفذته إسرائيل. كان هجومًا قويًا جدًا جدًا وتوليت قيادته شخصياً".

وأضاف أن "هذا الأمر يؤكد مجددًا الحق الذاتي والسيادي لإيران في متابعة جميع السبل القانونية الدولية المتاحة لضمان المساءلة الكاملة للولايات المتحدة ومسؤوليها، والمطالبة بجبر كامل للخسائر، بما في ذلك دفع التعويضات وفقًا للقانون الدولي، عن الضحايا والمصابين وجميع الخسائر والأضرار التي لحقت بإيران وشعبها".

وتابع: "عندما شنت إسرائيل الهجوم الأول ضد إيران، كان ذلك يومًا عظيمًا للإسرائيليين، لأن الهجوم ألحق خسائر تفوق مجموع كل الهجمات الأخرى".

وفي 13 يونيو الماضي، شنت إسرائيل هجومًا جويًا واسع النطاق على إيران، فيما ردت طهران بإطلاق مئات الصواريخ في حرب استمرت 12 يومًا. ثم تدخلت الولايات المتحدة يوم 22 في القتال، وشنت ضربات على منشآت نووية بإيران، قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقفًا لإطلاق النار في 24 يونيو.