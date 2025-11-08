حماس ترحب بمذكرات التوقيف التركية بحق قادة إسرائيليين



القاهرة- (د ب ا)

رحّبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بقرار النيابة العامة في مدينة إسطنبول التركية إصدار مذكرات توقيف بحق 37 مسؤولًا إسرائيليًا، بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يسرائيل كاتس ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ورئيس الأركان إيال زامير، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.

وقالت الحركة، في بيان صحفي السبت، إن الخطوة التركية "تعكس المواقف الأصيلة للشعب التركي وقيادته المنحازة لقيم العدالة والإنسانية، وتجسد عمق الأخوة التي تجمع الشعبين الفلسطيني والتركي"، بحسب وكالة شهاب الفلسطينية للأنباء في موقعها الإلكتروني.

وأضاف البيان أن هذا التحرك القضائي "يمثل نموذجًا يجب أن يُحتذى به في مواجهة الإفلات من العقاب"، داعيًا دول العالم والمؤسسات القضائية الدولية إلى اتخاذ إجراءات مماثلة لملاحقة قادة الاحتلال الإسرائيلي في جميع المحافل القانونية ومحاسبتهم على ما ارتكبوه من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

وأكدت حماس أن المواقف المبدئية من الدول والشعوب الحرة "تعزز الأمل بتحقيق العدالة والإنصاف لضحايا الإبادة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية"

وأفاد مكتب المدعي العام بإسطنبول، عبر بيان أمس الجمعة، أنه بناء على طلب النيابة العامة، أصدرت محكمة الصلح الجنائية مذكرات توقيف بحق 37 مشتبها فيهم بتهمة "الإبادة الجماعية" بينهم نتنياهو، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الأناضول التركية.

وأضاف المكتب أن المذكرة صدرت بحق المشتبه فيهم لارتكابهم "جرائم ضد الإنسانية" و"الإبادة الجماعية" في غزة، فضلا عن استهدافهم "أسطول الصمود العالمي" لكسر الحصار عن غزة.