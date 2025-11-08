إعلان

ديوان نتنياهو: التعرف على هوية جثة الأسير المستلم أمس

كتب : مصراوي

09:48 ص 08/11/2025

وكالات

أعلن ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، التعرف على هوية الجثة التي تم تسليمها من غزة أمس وهي للأسير ليؤور رودايف.

وأمس الجمعة، سلمت كتائب القسام وسرايا القدس الصليب الأحمر الدولي جثة أسير إسرائيلي في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ومنذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار في العاشر من أكتوبر الماضي، أفرجت حركة حماس عن 20 أسيرًا أحياء وسلّمت جثث 22 من أصل 28، وقد بقيت 6 جثث داخل القطاع، وفق التقديرات الإسرائيلية.

