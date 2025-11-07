تعرض طائرة كويتية لحادث بسيط في مطار الكويت قبل إقلاعها

الكويت- (د ب أ)

أعلن الطيران المدني الكويتي تعرض طائرة تابعة للخطوط الجوية الكويتية كانت متجهة إلى الفلبين وعلى متنها 284 راكبا صباح اليوم الجمعة إلى حادث بسيط في مطار الكويت الدولي قبل إقلاعها.

وصرح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للطيران المدني، عبدالله الراجحي، اليوم الجمعة بأن طائرة تابعة للخطوط الجوية الكويتية، المتجهة إلى الفلبين برحلة رقم (كيه يو 417) وعلى متنها 284 راكباً في الساعة 4:24 صباحاً، تعرضت إلى حادث بسيط في مطار الكويت الدولي قبل إقلاعها.

وأوضح الراجحي أن الحادث ناتج عن خلل فني طارئ في نظام المكابح أثناء تحريك الطائرة، مؤكداً أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات بين المسافرين أو طاقم الطائرة، وأن جميع الركاب بخير وبصحة جيدة، واقتصرت الأضرار البسيطة على بدن الطائرة فقط.

وأضاف أن الجهات الفنية المختصة باشرت التعامل مع الموقف فوراً وفق الإجراءات المعتمدة، وتم تأمين موقع الطائرة وإجراء الفحوصات الفنية اللازمة لضمان سلامة التشغيل.

كما جرى توفير رحلة بديلة لإقلاعها الساعة 12:20 ظهراً إلى وجهتها.

وأكد المتحدث الرسمي أن سلامة الركاب والطواقم الجوية تمثل أولوية قصوى لدى الطيران المدني والخطوط الجوية الكويتية، وأن مثل هذه الحالات يتم التعامل معها بأعلى معايير السلامة الجوية.