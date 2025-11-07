مشاورات أمنية عراقية أمريكية لبحث التعاون المشترك بين البلدين

بغداد- (د ب أ)

كشف الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، صباح النعمان، عن أن مسؤولين أمريكيين وعراقيين رفيعي المستوى عقدوا أمس الخميس اجتماعاً فنيا في بغداد للتشاور حول مستقبل العلاقة الأمنية الثنائية بين بغداد وواشنطن.

وقال النعمان في بيان صحفي اليوم الجمعة إنه "تماشياً مع اتفاقية الإطار الاستراتيجي لعام 2008، وانطلاقاً من المصالح الأمنية الوطنية المشتركة للبلدين، عقد مسؤولون أمريكيون وعراقيون رفيعو المستوى في السادس من شهر نوفمبر الجاري في بغداد مشاورات فنية حول مستقبل العلاقة الأمنية الثنائية بين البلدين، وأكدوا على التزامهم المستمر بإرساء أسس مرحلة جديدة في التعاون الأمني بين الولايات المتحدة والعراق".

وذكر أن المجتمعين أكدوا على "الاستمرار في تمكين العراق الاتحادي من توفير أمنه وتحقيق فوائد ملموسة لكل من الأمريكيين والعراقيين".

وأضاف: "سيواصل المسؤولون رفيعو المستوى مشاوراتهم في الأشهر المقبلة بهدف تعزيز التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب على المدى الطويل، بما يدعم ويعزز قدرات وجاهزية قوات الأمن الاتحادية العراقية، وبضمنها قوات البيشمركة، ويعزز المصالح المشتركة المتمثلة في صون سيادة العراق ودحر الإرهاب وتعزيز الاستقرار الإقليمي وتقوية الروابط الاقتصادية بين البلدين".