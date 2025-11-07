وكالات

أكد سفير مصر في نيوزيلندا السفير جورج عازر، أن عملية تصويت المصريين في الخارج على انتخابات مجلس النواب 2025 بدأت رسميًا، موضحًا أن اللجنة الانتخابية في نيوزيلندا أولى اللجان التي فتحت أبوابها أمام الناخبين، وأن الصناديق فتحت في الموعد المحدد لاستقبال أبناء الجالية المصرية للإدلاء بأصواتهم.

ووجه عازر الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات على متابعتها لسير العملية الانتخابية وتقديمها الدعم اللازم للسفارات والقنصليات المصرية في الخارج لضمان نجاح التصويت.

وأشار السفير إلى أن السفارة وفرت جميع الإمكانات لضمان خروج الانتخابات في صورة مشرفة تليق بمصر والمصريين بالخارج.

وأوضح السفير أنه جرى تنسيق مستمر مع فرق الدعم الفني بالهيئة الوطنية للانتخابات خلال الفترة الماضية لضمان سير العملية الانتخابية دون معوقات، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى ستشهد مشاركة من أبناء الجالية المصرية المقيمين في نيوزيلندا من المحافظات المدرجة ضمن محافظات المرحلة الأولى.

انطلاق تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب 2025

بدأت انتخابات مجلس النواب 2025 للمصريين بالخارج، منذ قليل داخل لجان الاقتراع فى دولة نيوزيلندا، وذلك وسط استعدادات مكثفة من جانب وزارة الخارجية المصرية لتنظيم عملية التصويت بمختلف دول العالم.

وفي هذا السياق، أكدت وزارة الخارجية والهجرة أن البعثات الدبلوماسية والقنصليات المصرية حول العالم تواصل جهودها لضمان مشاركة فعالة للمصريين المقيمين بالخارج في هذا الاستحقاق الدستوري، موضحة أن التصويت سيجرى يومي 7 و8 نوفمبر للمرحلة الأولى، و21 و22 نوفمبر للمرحلة الثانية.

تجهيز 139 لجنة انتخابية فرعية في 117 دولة

وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم، أنه تم تجهيز 139 لجنة انتخابية فرعية في 117 دولة، مع توفير جميع التسهيلات الفنية واللوجستية داخل اللجان لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة، وتمكين أكبر عدد ممكن من أبناء الجاليات المصرية بالخارج من الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.

تشكيل غرفة عمليات مركزية

كما أعلنت الوزارة عن تشكيل غرفة عمليات مركزية بمقر وزارة الخارجية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، لمتابعة سير العملية الانتخابية والتعامل الفوري مع أي استفسارات أو تحديات قد تطرأ خلال التصويت في الخارج.

وفي إطار التحضيرات، كلف الوزير بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، السفير نبيل حبشي نائب الوزير للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بتولي التنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات لإدارة ملف التصويت بالخارج.