مسؤولون إسرائيليون: الغارات على لبنان نفذت بالتنسيق مع أمريكا

كتب : مصراوي

07:09 م 06/11/2025

طائرات الاحتلال الإسرائيلي - أرشيفية

وكالات

قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي نفّذت غارات على لبنان لضرب محاولات حزب الله إعادة التمركز وإدخال صواريخ وتجنيد عناصر جدد.

وأضافت البث الإسرائيلية، أن جيش الاحتلال استهدف مواقع ونقاط تمركز في قرى قرب الحدود خلال الأيام الأخيرة، زاعمة أن هذا الهجوم لمنع تثبيت وجود حزب الله وقطع طرق التهريب.

وأكد مسؤولون الإسرائيليون، خلال تصريحات لهيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن الغارات في لبنان تتم بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية.

طائرات الاحتلال الإسرائيلي حزب الله لبنان الولايات المتحدة الأمريكية

