وكالات

قال الجيش السوداني في بيان، الأربعاء، إن طائرة شحن عسكرية تعرضت لعطل مفاجئ أثناء إسقاطها أمس إمدادات لقواته في بابنوسة ما أدى لسقوطها.

وزعمت قوات الدعم السريع، الثلاثاء، أنها أسقطت طائرة نقل عسكري تابعة للجيش السوداني من طراز "إليوشن" في مدينة بابنوسة بولاية غرب كردفان.

ونشر الدعم السريع فيديو قال فيه إنه لإسقاط الطائرة الحربية التابعة للجيش.

وفي سياق منفصل، أعرب مدير قسم الاستجابة للطوارئ ببرنامج الأغذية العالمي روس سميث، الأربعاء، عن قلقه إزاء تقارير تؤكد حدوث مجاعة في الفاشر بالسودان.

وأشار سميث في تصريحات لقناة "الجزيرة"، إلى أن هناك عوائق تحول دون إيصال المساعدات لمدينة طويلة، داعيا لوقف إطلاق النار في السودان.

وأكدت شبكة أطباء السودان، تدهور الأوضاع الإنسانية في مخيمات النزوح غربي الفاشر، موضحة أن أعداد النازحين القادمين من الفاشر المنكوبة تجاوزت أكثر من 36 ألف نازح خلال الأيام الماضية.