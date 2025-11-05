وكالات

قال عمدة مدينة نيويورك الأمريكية المنتخب زهران ممداني، الأربعاء، إن العمل الجاد بدأ للتو من أجل تحسين أوضاع سكان المدينة.

وأشار ممداني، إلى أنه سيبني مبنى جديدا لإدارة المدينة وسيشكل فريقا يتمتع بالنزاهة والشفافية، مضيفا "مساء أمس صنعنا التاريخ وأقف هنا فخورا باختياركم لي".

وأكد ممداني في بيان صحفي، أن مدينة نيويورك تستحق حكومة يمكن الوثوق بها، متعهدا بتشكيل إدارة قادرة ومدفوعة بالنزاهة ومستعدة للعمل بنفس الجهد الذي يبذله ملايين من سكان المدينة.

وأوضح ممداني، أنه يتطلع لأن يكون عمدة لكل سكان المدينة وممثلا عمن صوتوا له ومن لم يصوتوا له، مشيرا إلى أن أجندته تعتمد على خفض تكاليف المعيشة بالمدينة.

وشدد ممداني، على أنه سيطبق القانون على الجميع بما فيه عناصر إدارة الهجرة والجمارك، موضحا أن على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنفيذ وعوده فيما يتعلق بخفض الأسعار ومنح حزم المساعدات للمحتاجين.

ولفت ممداني، إلى أن ما يخيف الجمهوريين في جميع أنحاء البلاد "هو أننا سوف نفي بوعودنا ونطبق أجندتنا وهذا أمر لا يمكن أن يتحملوه".

وأوضح ممداني، أن يتعامل مع مسألة معاداة السامية بجدية وسيعمل مع اليهود ويحتفي بهم كجزء من مدينة نيويورك، متعهدا كذلك بمواجهة الإدارة السلطوية والعمل على حل الأزمة المالية التي تعيشها المدينة.

وذكر عمدة نيويورك، أنه لم يتواصل معه أحد من البيت الأبيض لتهنئته، مؤكدا أنه وما زال مهتما بإجراء حوار مع ترامب بما يحقق الفائدة لسكان المدينة.