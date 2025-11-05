إعلان

الكرملين: أوكرانيا تخفي الوضع البائس لقواتها في شرق البلاد

06:07 م 05/11/2025

القوات الروسية

(د ب أ)

اتهمت روسيا أوكرانيا بإخفاء تطويق قواتها في مدينتي بوكروفسك وميرنوهراد، الواقعتين شرقي البلاد.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إن أوكرانيا رفضت اقتراحا روسيا بالسماح للصحفيين الغربيين بزيارة المنطقة، رغم الاهتمام القوي.

وتساءل بيسكوف: "ما الذي يخفى في كييف؟ يتم التكتم على الوضع البائس لقواتهم".

ومن جانبه، نفى الجيش الأوكراني مرارا التصريحات الروسية بشأن تطويق المنطقة.

وكان جهاز الاستخبارات العسكرية الأوكراني قد أفاد في وقت سابق بعمليات نفذتها قواته الخاصة من أجل منع سقوط بوكروفسك، وهي مدينة تشتهر بأنشطة التعدين وكان يعيش فيها من قبل نحو 60 ألف نسمة، وشهدت صراعا شرسا لأكثر من عام.

