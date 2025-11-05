بعد تحطم طائرة شحن.. إغلاق مطار لويزفيل بالولايات المتحدة مؤقتا



وكالات

قال المتحدت باسم شرطة لويزفيل، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، أنه تم إغلاق مطار لويزفيل بالولايات المتحدة مؤقتا بسبب حادث تحطم طائرة شحن تابعة لشركة UPS عقب إقلاعها من مطار لويفيل محمد علي الدولي في ولاية كنتاكي.

يذكر أن المتحدث باسم شرطة لويزفيل، قد قال: إن تحطم الطائرة أسفر عن وقوع إصابات، لافتا إلى أنه تم تلقي أكثر من 20 بلاغا لطلب المساعدة.

وأعلنت هيئة الطيران الفيدرالية الأمريكية، اليوم الأربعاء، تحطم طائرة شحن تابعة لشركة UPS عقب إقلاعها من مطار لويفيل محمد علي الدولي في ولاية كنتاكي.