البيت الأبيض: نعمل مع دول عربية لمعالجة الأزمة في السودان

وكالات

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، الثلاثاء، إن الإدارة الأمريكية منخرطة بنشاط في الجهود الرامية إلى إيجاد حل سلمي للصراع في السودان.

وأشارت ليفيت في بيان صحفي، إلى أن الولايات المتحدة تعمل مع دول عربية لمعالجة الأزمة في السودان، مضيفة "نحن على تواصل دائم مع شركاء عرب ونرغب في أن ينتهي الصراع في السودان سلميا".

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن الوضع الميداني في السودان حاليا معقد للغاية.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، الثلاثاء، أن الجيش السوداني يدرس مقترحا أمريكيا بوقف النار لمدة 3 أشهر من أجل إنهاء الحرب التي أثارت مخاوف عالمية مع انتشار مشاهد توثّق جرائم إنسانية من قِبل الدعم السريع في الأيام الماضية.

وأشارت نقلا عن مصادر، إلى أن لجان الدفاع والأمن بالجيش السوداني اجتمعت اليوم لمناقشة الخطة، غير أن الجيش يجد صعوبة في اتخاذ قرار بشأن مواصلة القتال أو الموافقة على المقترح الأمريكي.

وكشف مصدران، أن قوات الدعم السريع تدعم المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار. وذكرت الوكالة أن طرفي الصراع في السودان رفضا التعليق على الأمر.

وفي بيان، قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة تشارك بنشاط في الجهود الجارية من أجل التوصل إلى حل سلمي للحرب في السودان، مؤكدا التزام الإدارة الأمريكية بالعمل مع الشركاء الدوليين وأعضاء اللجنة الرباعية التي تضم مصر والسعودية والإمارات، لقيادة عملية تفاوضية تنهي الأزمة الإنسانية الحالية والتحديات طويلة الأمد.

وتأتي المبادرة الأمريكية، بعد تقارير عن جرائم واسعة النطاق في دارفور، بما في ذلك مقتل 2000 شخص في مدينة الفاشر بعد سيطرة الدعم السريع عليها الشهر الماضي.