البنتاجون: أكثر من 40 دولة ومنظمة دولية تشارك في مركز التنسيق بشأن غزة

وكالات

قالت القيادة المركزية "سنتكوم" التابعة لوزارة الحرب الأمريكية "بنتاجون"، الثلاثاء، إن أكثر من 40 دولة ومنظمة دولية تشارك في مركز التنسيق بشأن غزة.

وأوضحت سنتكوم في بيان على حسابها بموقع "فيسبوك"، إن المشاركين بمركز التنسيق يعملون على مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار ودعم استقرار غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت رئيسة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي جابارد، إن 16 دولة و20 جهة حكومية تشارك في قوة متعددة الجنسيات لتحقيق الاستقرار بقطاع غزة.

وأجرت رئيسة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي جابارد زيارة مفاجئة لمركز التنسيق الأمريكي في كريات جات بإسرائيل.

وأثناء زيارتها ذكرت رئيسة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، أن المركز مثال حي على ما يمكن حدوثه عند اتحاد الدول لمصالح مشتركة.

وأضافت: "هناك شعور حقيقي بالأمل والتفاؤل ليس فقط بإسرائيل بل في أنحاء الشرق الأوسط".