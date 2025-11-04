إعلان

البنتاجون: أكثر من 40 دولة ومنظمة دولية تشارك في مركز التنسيق بشأن غزة

كتب : مصراوي

09:03 م 04/11/2025

البنتاجون

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

قالت القيادة المركزية "سنتكوم" التابعة لوزارة الحرب الأمريكية "بنتاجون"، الثلاثاء، إن أكثر من 40 دولة ومنظمة دولية تشارك في مركز التنسيق بشأن غزة.

وأوضحت سنتكوم في بيان على حسابها بموقع "فيسبوك"، إن المشاركين بمركز التنسيق يعملون على مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار ودعم استقرار غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت رئيسة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي جابارد، إن 16 دولة و20 جهة حكومية تشارك في قوة متعددة الجنسيات لتحقيق الاستقرار بقطاع غزة.

وأجرت رئيسة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي جابارد زيارة مفاجئة لمركز التنسيق الأمريكي في كريات جات بإسرائيل.

وأثناء زيارتها ذكرت رئيسة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، أن المركز مثال حي على ما يمكن حدوثه عند اتحاد الدول لمصالح مشتركة.

وأضافت: "هناك شعور حقيقي بالأمل والتفاؤل ليس فقط بإسرائيل بل في أنحاء الشرق الأوسط".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مركز التنسيق غزة إدارة غزة البنتاجون

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

دعواتنا له بالشفاء.. مجدي الجلاد: عمرو واكد في حاجة إلى علاج من اضطراب فكري ونفسي
رسمياً.. إعلان نتيجة القرعة الإلكترونية للحج السياحي (رابط مباشر)
- أول تعليق من مصر بعد فيديو المعتمر المصري في الحرم