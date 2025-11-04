إعلان

أمريكا: وقف عمليات الإقلاع بمطار رونالد ريجان لأسباب أمنية

كتب : مصراوي

08:57 م 04/11/2025

أرشيفية

وكالات

أعلنت إدارة الطيران الأمريكية، وقف عمليات الإقلاع في مطار رونالد ريجان بالعاصمة واشنطن لأسباب أمنية.

وأوضحت الإدارة أن وقف عمليات الإقلاع في المطار سيستمر لأكثر من ساعة ويمكن تمديده، فضلا عن تأخر عمليات الإقلاع بمطار فينيكس الدولي بولاية أريزونا بسبب نقص الموظفين.

وحذّر وزير النقل الأمريكي، من أنه في حال استمر الإغلاق الحكومي أسبوعا إضافيا فستشهد الولايات المتحدة فوضى عارمة في قطاع النقل الجوي.

وقبل أيام، أفادت وكالة "رويترز" بأن الرحلات الجوية في مطار رونالد ريجان الوطني بالعاصمة الأمريكية واشنطن توقفت، نتيجة نقص في عدد موظفي مراقبة الحركة الجوية.

وأوضحت الوكالة أن تعليق الرحلات جاء بشكل مؤقت، وذلك مع استمرار إغلاق الحكومة الفيدرالية الأمريكية، ولم تصدر السلطات الأمريكية حتى الآن بياناً رسمياً حول موعد استئناف الرحلات.

