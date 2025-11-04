أوكرانيا: طائرات روسية مسيرة قتلت مدنيين في خاركيف

كييف - (د ب أ)

قال مسؤولون عسكريون أوكرانيون اليوم الثلاثاء إن القوات الروسية استهدفت وقتلت مدنيين اثنين غير مسلحين بطائرات مسيرة في منطقة خاركيف الشرقية.

ويأتي هذا الادعاء بعد أن نشرت وحدة أوكرانية مقطع فيديو على فيسبوك يظهر رجلين يسيران في أحد الشوارع، أولا، قتل رجل يحمل علما أبيض وكلبا مقودا بواسطة طائرة مسيرة، ثم أصابت طائرة مسيرة أخرى الرجل الثاني الذي كان يرسم إشارة الصليب.

وورد أن الهجوم وقع أمس الاثنين بالقرب من قرية كروهلياكيفكا التي تسيطر عليها روسيا، وفتح مكتب المدعي العام الإقليمي تحقيقا في جريمة حرب محتملة، ولم يتسن التحقق من صحة مقطع الفيديو بشكل مستقل.

وكانت وسائل الإعلام الروسية قد شاركت في وقت سابق لقطات للحادث نفسه، مدعية أن المدنيين قتلوا بواسطة مسيرات أوكرانية في منطقة أبعد شمالا بالقرب من بيتروبافليفكا، مع الإبلاغ عن استهداف الرجلين أثناء تحركهما نحو المواقع الروسية.

وقالت السلطات الأوكرانية إن القوات الروسية سجلت الهجوم بنفسها، زاعمة أنها استخدمت الصور للدعاية وإلقاء اللوم على أوكرانيا.

ولطالما نفت روسيا استهداف المدنيين في الحرب، مدعية أنها لا تضرب سوى أهداف عسكرية، ومع ذلك، قال خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة الشهر الماضي إن روسيا متورطة في هجمات "منهجية" بطائرات مسيرة تهدف في المقام الأول إلى نشر "الرعب" بين المدنيين.

وتدافع أوكرانيا عن نفسها ضد الغزو الروسي واسع النطاق منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف.