إعلان

القسام تعلن موعد تسليم جثة أسير إسرائيلي

كتب : مصراوي

04:44 م 04/11/2025

كتائب القسام

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس، أنها ستقوم عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت غزة بتسليم جثة أحد أسرى جيش الاحتلال الإسرائيلي التي تم العثور عليها.

وقبل قليل، أعلنت كتائب القسام، أنها عثرت اليوم على جثة أحد جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وقالت القسام، إن الترتيبات جارية لتسليم الجثة للجانب الإسرائيلي في وقتٍ لاحق، مضيفة: "دخول المعدات الهندسية ومرافقة طواقمنا للصليب الأحمر في عمليات البحث ساهم بشكل كبير في سرعة انتشال الجثث والعثور على العديد منها".

وعلى الجانب الأخر، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية نقلًا عن مصدر مطلع، أن هناك استعدادات جارية لتسلّم جثة أسير إسرائيلي من قطاع غزة خلال الساعات المقبلة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

كتائب القسام موعد تسليم جثة أسير إسرائيلي حماس

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

أعلى سعر عائد على الشهادات للعائد الثابت في بنكي الأهلي ومصر
رابط الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج السياحي 2026.. خطوات
قرار مرتقب للبنك المركزي حول سعر الفائدة خلال أيام.. ما التفاصيل؟