الرئيس الفنزويلي يتهم ترامب بمحاولة سرقة النفط من بلاده

وجه الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو اتهاما مباشرا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمحاولة سرقة والاستيلاء على النفط الفنزويلي بالقوة، عبر الضربات والتهديدات التي يستهدف من خلالها فنزويلا.

وفي رسالة رسمية قرئت بالنيابة عنه، خلال اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" اليوم الأحد، حذر الرئيس الفنزويلي من أن أي تحرك عسكري أمريكي ضد بلاده، مؤكدًا أنه سيحدث اضطراباً واسعاً في سوق النفط العالمي ويهدد أكبر احتياطي نفطي على كوكب الأرض.

وفي الرسالة التي قرأتها ديلسي رودريغيز، نائبة الرئيس الفنزويلي، اعتبر أن أمريكا تخطط لاستخدام القوة العسكرية للسيطرة على موارد فنزويلا الطبيعية، مؤكدًا أن الضغوط الأمريكية ليست مجرد خلاف سياسي، بل تمثل تهديداً مباشراً للسيادة الفنزويلية والاستقرار الإقليمي.

اتهامات مباشرة لأمريكا

واتهم الرئيس الفنزويلي خلال رسالته، ترامب بأنه يخوض حملة ضد فنزويلا من أجل إلى إعادة تشكيل خريطة النفوذ الجيوسياسي عبر السيطرة على النفط الفنزويلي.

وأكد مادورو خلال رسالته، أن النزاع هو اختباراً جديداً للسيادة على الموارد الطبيعية، وليس مجرد خلاف ثنائي بين فنزويلا وأمريكا، مشددًا على أن أي تدخل أمريكا في فنزويلا سيعد سابقة خطيرة قد تطال دولاً أخرى تعتمد على النفط الفنزويلي.

ويرى الرئيس الفنزويلي أن أي عملية عسكرية تستهدف منشآتها النفطية من الممكن أن تتسبب في توقف الصادرات النفطية الفنزويلية، الأمر الذي سيؤثر بشكل فوري على الأسعار والإمدادات العالمية.

واختتم الرسالة، قائلا: "أن أي تصعيد عسكري أمريكي سيقود إلى مرحلة طويلة من عدم اليقين في أسواق الطاقة، ويخلق صدمة عالمية لا يمكن التنبؤ بتداعياتها، خصوصاً في ظل الأهمية الاستراتيجية للاحتياطات الفنزويلية".