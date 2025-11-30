الجيشان الأمريكي والسوري يستهدفان 15 موقعا لداعش داخل سوريا

قالت القيادة الوسطى الأمريكية، إن عناصرها عملت مع القوات سورية على تحديد مواقع تخزين أسلحة تنظيم الدولة والقضاء عليها.

وأكدت القيادة الوسطى الأمريكية، في بيان لها اليوم الأحد، أن القوات الأمريكية عملت مع القوات السورية على تدمير المخازن عبر ضربات جوية وعمليات تفجير.

وأوضحت القيادة الأمريكية، أنها دمرت الأسبوع الماضي 15 موقعا تضم مخازن أسلحة تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في جنوب سوريا.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أنها حددت بالتعاون مع القوات السورية منشآت التخزين في أنحاء محافظة ريف دمشق ودمرتها خلال عدة غارات جوية وتفجيرات برية نُفذت خلال الفترة من 24 إلى 27 نوفمبر الجاري.

وأضافت القيادة الأمريكية، أن العملية المشتركة ضربة أكثر من 130 قذيفة مورتر وصاروخ، والعديد من البنادق الهجومية والمدافع الرشاشة والألغام المضادة للدبابات ومواد صنع عبوات ناسفة بدائية الصنع.