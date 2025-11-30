الرئيس البولندي يلغي اجتماعه مع رئيس وزراء المجر بعد لقائه بوتين

وارسو - (د ب أ)

ألغى الرئيس البولندي كارول ناوروتسكي اجتماعا مقررا مع رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان بعد أن التقى الأخير بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الأول الجمعة.

وكان من المقرر أن يلتقي ناوروتسكي بأوربان في 4 ديسمبر القادم، بعد يوم من قمة قادة مجموعة فيسجراد (وهي تحالف ثقافي وسياسي لأربع دول في وسط أوروبا وهم التشيك، المجر، بولندا وسلوفاكيا)، في إستيرجوم بالمجر، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وكان أوربان قد أجرى محادثات مع بوتين، أمس الأول الجمعة، في الكرملين حول مصير المصافي الروسية الخاضعة للعقوبات، في زيارة تزامنت مع جهود واشنطن لتأمين اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا.

ويُنظر إلى أوربان، الحليف المقرب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على نطاق واسع باعتباره أكثر زعماء الاتحاد الأوروبي ودا تجاه الكرملين.

قال مارسين بريزادتش، كبير مستشاري ناوروتسكي للشؤون الخارجية، في منشور على منصة إكس، إن ناوروتسكي، الذي "يدافع باستمرار عن البحث عن سبل حقيقية" لإنهاء الحرب في أوكرانيا، "قرر أن حصر برنامج زيارته إلى المجر على قمة الرؤساء فقط".