انتخابات في سويسرا للتصويت على إلزام النساء بالخدمة في الجيش

جنيف - (أب)

يدلى الناخبون السويسريون بأصواتهم لتقرير ما إذا كان يتعين على النساء، مثل الرجال، أداء الخدمة الوطنية في الجيش وفرق الحماية المدنية أو في أشكال أخرى.

ويأمل أنصار "مبادرة الخدمة المدنية" في الاستفتاء الذي ينتهى اليوم الأحد أن تعزز المبادرة التماسك الاجتماعي من خلال إضافة وظائف في مجالات مثل الحماية البيئة والأمن الغذائي ورعاية كبار السن.

مخاوف من شل الاقتصاد السويسري

ويعارض البرلمان بأغلبية ساحقة الفكرة، ويرجع ذلك بصورة أساسية إلى الأسباب المتعلقة بالتكلفة والمخاوف من أن يؤدي ذلك إلى شل الاقتصاد من خلال إخراج عشرات الآلاف من صغار السن من القوة العاملة.

وعلى الرغم من أن الاستطلاعات الأولية أظهرت منافسة قوية بين الرأيين، فإن استطلاع أحدث أظهر أن المبادرة في طريقها إلى الإخفاق .

ويقدم هذا التصويت دلالة على كيفية نظر الشعب الأوروبي للخدمة الوطنية الإلزامية، في الوقت الذي يشعر فيه بالقلق بشأن التداعيات المحتملة للحرب الروسية في أوكرانيا واضطرابات أخرى محتملة.

فرض ضريبة ميراث 50%

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب ا) أنه سوف يتم الاستفتاء على مقترح ثان بفرض ضريبة ميراث بنسبة 50% على الأصول التي تبلغ قيمتها 50 مليون فرنك سويسري (62 مليون دولار) أو أكثر.

ووفقا لأنصار هذا المقترح، فإن العائد سوف يتم استخدامه لتمويل " إجراءات عادلة اجتماعيا لمواجهة أزمة المناخ وإعادة هيكلة الاقتصاد الضرورية"، ويخشى المعارضون أن يؤدي هذا الإجراء لانتقال الأغنياء إلى الخارج.

وأظهر أحدث استطلاع لشبكة " اس ار في" أن 68% من المشاركين عارضوا إقرار ضريبة الميراث، في حين عارض 64% الخدمة المدنية الإلزامية.