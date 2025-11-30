لا يزال السبب مجهول.. انفجار يهز مصنعًا لمعالجة النفايات في أستراليا



وكالات

هز انفجار قوي مصنعا لمعالجة النفايات في سيدني أستراليا، إذ اندلع حريق هائل في المكان، ما أثار ذعر السكان.

وأصيب اثنان من رجال الإطفاء أثناء مكافحتهم للحريق، الذي تم احتواؤه الآن، وفقا لهيئة الإطفاء والإنقاذ في نيو ساوث ويلز.

وتمكن أكثر من 200 رجل إطفاء من احتواء حريق اندلع في مصنع لمعالجة النفايات ليلا في شمال سانت ماريز غرب سيدني.

وانفجرت كرة نارية ضخمة، ما أدى إلى ارتفاع ألسنة اللهب إلى 150 مترا في سماء المنشأة.

وأصيب رجلا إطفاء بجروح طفيفة في أيديهما خلال عملية الإخماد، وفقا لبيان على موقع خدمة الإطفاء الإلكتروني.

كما انفجر خزان مواد كيماوية كبير، ما أدى إلى تناثر قطع خرسانية بحجم قبضة اليد على رجال الإطفاء.

وذكر البيان أن فرق الإطفاء والإنقاذ من جميع أنحاء سيدني الكبرى، بالإضافة إلى فرق المواد الخطرة، هرعت إلى موقع الحريق، الذي يعد من أكبر الحرائق التي شهدتها المنطقة منذ سنوات، ولا يزال سبب الحريق مجهولا، وفقا لروسيا اليوم.