الحكم بالسجن لمدة عشر سنوات على رئيسة وزراء بنجلاديش بتهم فساد

أصدرت محكمة في بنجلاديش اليوم الإثنين، حكما بالسجن عشر سنوات بحق رئيسة الوزراء شيخة حسينة وأربع سنوات بحق ابنة أختها النائبة بالبرلمان البريطاني، توليب صديق، في قضيتين تتعلقان بمشروع حكومي في إحدى البلديات بالقرب من العاصمة.

وأصدر القاضي محمد ربيع العلم بالدائرة الرابعة للمحكمة الخاصة، أيضا أحكاما بالسجن سبع سنوات بحق ابنة أختها أزمينا صديق وابن أختها رضوان مجيب صديق.

وحركت الجهة الرسمية المعنية بمكافحة الفساد في البلاد القضايا بناء على مزاعم أن حسينة تواطأت مع مسؤولين حكوميين لتأمين بشكل غير قانوني ست قطع أراضي في مشروع بورباشال نيوتاون، بالقرب من دكا لها ولأفراد أسرتها رغم عدم أهليتهم بموجب اللوائح الحكومية.

وصدرت الأحكام فيما تستعد الحكومة المؤقتة برئاسة الحائز على نوبل للسلام محمد يونس، للانتخابات في 12 فبراير. وجرى منع حزب رابطة عوامي الحاكم سابقا والذي تنتمي إليه حسينة، من المشاركة في الانتخابات.

ونددت حسينة وتوليب صديق في وقت سابق بأحكام صادرة بحقهما في قضايا مماثلة. وقالت صديق إنها لم تحصل على أي أرض من الحكومة خلال حكم خالتها الذي استمر 15 عاما لأنها ليست مواطنة بنجلاديشية. لكن الادعاء قال إنها أثرت على خالتها لتزويد والدتها وشقيقيها بالأرض في المشروع، وهو ادعاء رفضته بشدة.