مقاتلة أمريكية تعترض طائرة كانت تحلق قرب مقر إقامة ترامب

كتب : مصراوي

05:29 ص 30/11/2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات

اعترضت اليوم الأحد، طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو الأمريكي، طائرة كانت تحلق قرب مقر إقامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأعلنت قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية "نوراد"، أن طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو الأمريكي اعترضت طائرة مدنية في المجال الجوي المحظور في بالم بيتش بولاية فلوريدا، بالقرب من مقر إقامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويقع مقر إقامة ترامب في مار آلاجو في الجزء الجنوبي من بالم بيتش، ويحظر أيضا الطيران فوق المنطقة المحيطة.

وصرحت القيادة في منشور على صفحة X على موقع التواصل الاجتماعي: "اليوم، اعترضت طائرة إف-16 تابعة لقيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية طائرة مدنية انتهكت قيود الطيران المؤقتة في المجال الجوي فوق بالم بيتش بولاية فلوريدا. وتم إخلاء الطائرة بسلام من المنطقة"، وفقا لروسيا اليوم.

