هاكرز إيرانيون يخترقون سيارة عالم إسرائيلي ويضعون فيها زهور- صور

كتب : مصراوي

03:55 ص 30/11/2025
    هاكرز إيرانيون
    هاكرز إيرانيون

وكالات

قالت مجموعة القرصنة الإيرانية "حنظلة"، إنها اقتحمت سيارة العالم النووي الإسرائيلي إسحاق جيرتز، تاركة فيها باقة من الزهور ورسالة تهديد.

أوضحت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا"، أن مجموعة القرصنة "حنظلة" قد حصلت على تفاصيل الدكتور إسحاق جيرتز، كبير المهندسين النوويين الإسرائيليين من خلال التسلل إلى نظام مركز سوريك للأبحاث النووية التابع للنظام.

نشرت المجموعة رسالة تهديد على تطبيق "تليجرام" موجهة إلى العالم، وجاء فيها: "استلمت الباقة منا بالأمس، جسم غير مؤذ للوهلة الأولى لكنك شعرت بثقله، أليس كذلك؟ شعرت بوجوده خلفه باقة الزهور، بالأيدي التي حملتها، ووقع أقدام اختفى قبل أن تفتح الباب".

أضافت المجموعة في الرسالة: "أخبرنا، كيف حال سيارتك؟ هل سمعت صوت طقطقة خفيفة عند لمس مقبض الباب؟ هل شعرت بالدهشة؟".

أكدت مجموعة القرصنة الإيرانية: "نسير في شوارعكم نتنفس هواءكم نقف في أماكن ظننتم أنها منيعة".

ووجهت المجموعة كلامها لرئيس الوزراء الإسرائيلي، حيث قالت في الرسالة: "قل لرئيس وزرائك هذا: عليه أن يهتم أقل بالسيطرة على الناس وأكثر بإطعامهم. الجوع الذي يتفاقم تحت قدميه يزداد قوة كل ساعة"، وفقا لروسيا اليوم.

