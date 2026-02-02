"مجانا".. قرار من نادي كهرباء الإسماعيلية قبل مواجهة الزمالك بالدوري

أصدر نادي كهرباء الإسماعيلية بيانًا رسميًا دعا فيه جماهيره ومحبيه لمؤازرة الفريق في مباراته المرتقبة أمام الزمالك، ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر من بطولة دوري نايل.

ومن المقرر أن تُقام المباراة يوم الأربعاء المقبل، على ملعب استاد هيئة قناة السويس، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وأوضح البيان أن إدارة النادي قررت طرح عدد من التذاكر المجانية للراغبين في حضور اللقاء من حاملي بطاقة Fan ID، مشيرًا إلى أن الحصول على التذاكر يتم من خلال التواصل مع المنسق الإعلامي للنادي.

ويُذكر أن الزمالك كان قد حقق الفوز على المصري البورسعيدي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على استاد السويس، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليرفع رصيده إلى 8 نقاط ويتصدر مجموعته.