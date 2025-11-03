إعلان

إسرائيل تفرج عن 5 أسرى فلسطينيين عبر معبر كرم أبو سالم

كتب : مصراوي

07:01 م 03/11/2025

الأسرى الفلسطيني - أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

أفادت وسائل الإعلام الفلسطينية، بأن إسرائيل أفرجت عن 5 أسرى فلسطينيين، مؤكدة أنهم وصلوا مساء اليوم الأحد إلى مستشفى شهداء الأقصى عبر معبر كرم أبو سالم.

وأشار مراسل الجزيرة، إلى أن 5 أسرى فلسطينيين أفرجت عنهم إسرائيل وصلوا لمستشفى شهداء الأقصى عبر معبر كرم أبو سالم الحدودي بين قطاع غزة ومصر وإسرائيل.

وفي سياق منفصل، شكر وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على دعمه لمشروع قانون يفرض عقوبة الإعدام على من تصفهم إسرائيل بـ"الإرهابيين".

وقال بن غفير، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، إنه "يجب عدم السماح للقضاة بإبداء الرأي في هذا القانون".

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، قبل قليل، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أعلن دعمه لقانون إعدام أسرى فلسطينيين محتجزين في سجون الاحتلال.

وذكرت البث الإسرائيلية، أنه تمت المصادقة على قانون إعدام أسرى فلسطينيين في لجنة الأمن القومي بالكنيست، مشيرة إلى أن القانون سيُحال للتصويت عليه بالقراءة الأولى في جلسة الكنيست.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إسرائيل معبر كرم أبو سالم الأفراج عن 5 أسرى فلسطينيين مستشفى شهداء الأقصى قطاع غزة إيتمار بن غفير نتنياهو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

أمطار ورعد وبرق.. الطقس السيئ يضرب الإسكندرية- صور
سعر الذهب اليوم في مصر يقفز بحلول التعاملات المسائية
الأرصاد تصدر بيانا عاجلا بشأن تكاثر السحب الرعدية
"تريلا عجنت عربيات ملاكي".. 20 صورة ترصد حادث نفق الأوتوستراد المروع
لزيارة الأقارب وأداء العمرة.. السعودية تطلق تأشيرة إلكترونية جديدة: كيف تحصل عليها وأسعارها
النقل تدرس مد الخط الثاني للمترو حتى الدائري للربط مع الأتوبيس الترددي
طريقتان لحجز التذاكر.. مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير