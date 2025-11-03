إسرائيل تفرج عن 5 أسرى فلسطينيين عبر معبر كرم أبو سالم

وكالات

أفادت وسائل الإعلام الفلسطينية، بأن إسرائيل أفرجت عن 5 أسرى فلسطينيين، مؤكدة أنهم وصلوا مساء اليوم الأحد إلى مستشفى شهداء الأقصى عبر معبر كرم أبو سالم.

وأشار مراسل الجزيرة، إلى أن 5 أسرى فلسطينيين أفرجت عنهم إسرائيل وصلوا لمستشفى شهداء الأقصى عبر معبر كرم أبو سالم الحدودي بين قطاع غزة ومصر وإسرائيل.

وفي سياق منفصل، شكر وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على دعمه لمشروع قانون يفرض عقوبة الإعدام على من تصفهم إسرائيل بـ"الإرهابيين".

وقال بن غفير، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، إنه "يجب عدم السماح للقضاة بإبداء الرأي في هذا القانون".

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، قبل قليل، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أعلن دعمه لقانون إعدام أسرى فلسطينيين محتجزين في سجون الاحتلال.

وذكرت البث الإسرائيلية، أنه تمت المصادقة على قانون إعدام أسرى فلسطينيين في لجنة الأمن القومي بالكنيست، مشيرة إلى أن القانون سيُحال للتصويت عليه بالقراءة الأولى في جلسة الكنيست.