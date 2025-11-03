الجيش الإسرائيلي يغلق محور فيلادلفيا للبحث عن جثث الأسرى

وكالات

قالت القناة الـ12 الإسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي أغلق محور فيلادلفيا الواقع على الحدود بين قطاع غزة ومصر، في إطار عمليات البحث عن جثث الأسرى الإسرائيليين الذين قُتِلوا خلال الحرب التي اندلعت في أكتوبر 2023.

وفي سياق منفصل، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الإثنين، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يسمح بمغادرة عناصر حركة حماس المتواجدين داخل منطقة "الخط الأصفر" التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

وقالت البث الإسرائيلية نقلًا عن مصدر في رئاسة الوزراء، إن "نتنياهو يمنع نحو 200 مقاتل من مغادرة الخط الأصفر".

وأكد المصدر أن "نتنياهو متمسك بموقفه القاضي بنزع سلاح حماس وتفكيك القطاع، مع إحباط أي تهديدات إرهابية ضد القوات الإسرائيلية"، بحسب قوله.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، قال الجيش الإسرائيلي، إنه استهدف أشخاص اجتازوا "الخط الأصفر" واقتربوا من قواته المتواجدة في المنطقة، وفق زعمه.

وذكر الجيش في بيان: "تم رصد عدد من المخربين الذين اجتازوا الخط الأصفر واقتربوا من القوات الإسرائيلية العاملة جنوب قطاع غزة، بشكل شكل تهديدا مباشرا لها".

وأضاف: "وفور رصدهم، قام الجيش الإسرائيلي جوا وبرا، بالقضاء عليهم لإزالة التهديد الذي شكلوه على القوات".

وكانت إسرائيل قد سمحت لعناصر حماس بدخول منطقة الخط الأصفر للبحث عن جثث الأسرى الإسرائيليين المتبقين، تحت مراقبة جوية مشددة.