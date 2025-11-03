ترامب عن النزاع الأوكراني: هذه حرب جو بايدن وليست حربي



وكالات

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مرة أخرى عن ثقته في قدرته على التوصل إلى نهاية للنزاع في أوكرانيا.

وردا على سؤال في مقابلة مع شبكة "سي بي إس"، حول ما إذا كان يعتقد أنه قادر على تسوية النزاع خلال بضعة أشهر، قال ترامب: "أعتقد أننا قادرون على التعامل مع هذا، نعم".

وأضاف: "لم تكن هذه الحرب لتحدث لو كنت رئيسا، لقد كانت حرب جو بايدن، وليست حربي، لقد ورثت هذه الحرب الغبية كأكثر الحروب البرية دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية".

وأكد ترامب أنه لا يوجد حدود لصبره إزاء وتيرة التسوية الأوكرانية، مشيرا إلى أنه "في بعض الأحيان يجب تركهم يقاتلون روسيا وأوكرانيا".

ونفى الرئيس الأمريكي، أن تكون بلاده تدرس مسألة نقل صواريخ "توماهوك" المجنحة بعيدة المدى إلى أوكرانيا، مجيبا عن استفسار صحفي بهذا الشأن بكلمة: "لا".

وسبق أن قال الرئيس ترامب، إن انتصار أوكرانيا في مواجهة روسيا غير مرجح، مؤكدا أن الوضع في كييف معقد والعمل مستمر على إبرام صفقة.

كما علق ترامب على احتمالية خسارة أوكرانيا لأراضيها نتيجة النزاع، قائلا إن روسيا "ستأخذ شيئا ما".

يشار إلى أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قد أكد في وقت سابق لنظيره الأمريكي ماركو روبيو، أن موسكو لم تغير موقفها وتواصل المسار الذي تم التوصل إليه خلال قمة ألاسكا.

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في وقت سابق أن روسيا لا ترى عقبات جوهرية تحول دون مواصلة الاتصالات الروسية الأمريكية حول الإطار السياسي لتسوية الأزمة الأوكرانية.

كما أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف عن ثقته بأن الرئيس الأمريكي يظهر التزاما صادقا بأفكار السلام.

أشار بيسكوف في تصريح سابق إلى أن رئيسي روسيا والولايات المتحدة فلاديمير بوتين ودونالد ترامب يدركان عبثية رفض الحوار، ويجمعهما الاستعداد لحل القضايا المعقدة عبر المناقشات، وفقا لروسيا اليوم.