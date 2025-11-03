إعلان

ترامب: إيران ليس لديها قدرة نووية

كتب : مصراوي

06:00 ص 03/11/2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إن إيران وفقا لبياناته لا تمتلك حاليا قدرات نووية.

وأضاف ترامب في مقابلة مع شبكة سي بي إس: " إيران ليس لديها قدرات نووية".

تأتي تصريحات ترامب عقب كشف طهران عن تلقيها دعوة من واشنطن عبر الوسطاء لبدء حوار جديد، فيما شدد المجلس الأعلى للأمن القومي على رفض منح تنازلات بلا سقف، وضرورة أن يكون الحوار ضمن شروط واقعية.

وأكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قدرة بلاده على إعادة بناء منشآتها.

وأعلن وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي في تصريحات له، أن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق عادل، لافتا إلى أن واشنطن وضعت شروطا تعجيزية وغير مقبولة.

وشدد عراقجي على أن لا رغبة لإيران في مفاوضات مباشرة مع واشنطن، مبينا أن بإمكاننا التوصل إلى اتفاق عبر مفاوضات غير مباشرة، وفقا لروسيا اليوم.

الرئيس الأمريكي إيران الرئيس الإيراني النووي قدرات إيران النووية

