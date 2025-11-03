

وكالات

رأى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إدارته أنهت 60% من الحروب في العالم عبر التهديد بالرسوم الجمركية.

واعتبر ترامب في مقابلة تلفزيونية بثت الأحد مع برنامج "60 دقيقة" على شبكة "سي بي اس" الأمريكية، أن وقف إطلاق النار في غزة ليس هشا، مشددا على أنه يمكن القضاء على حماس فورا إذا لم تتصرف بالشكل السليم.

وأعرب ترامب عن اعتقاده بأنه سينجح في إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

وعن فنزويلا، استبعد الرئيس الأمريكي شن حربا على الجارة، معتقدا أن أيام الرئيس الفنزويلي مادورو باتت معدودة وأن حقبته تقترب من النهاية.

وقال عن الصين، إن الاتفاق جيد، لافتا إلى أن الرئيس الصيني جين بينج والروسي فلاديمير بوتين، قائدان قويان للغاية ولا يستهان بهما، بحسب قوله.

وتابع ترامب، أن الصين وروسيا تجريان تجارب نووية دون الإفصاح عنها.

أما عن الأسلحة النووية فرأى أن المنتشرة منها تكفي لتفجير العالم 150 مرة، ولذلك رأى أن على أمريكا اتخاذ إجراءات سريعة بشأن نزعها.

وأعلن ترامب، أن أمريكا ستجري اختبارات نووية لأنه لا يريد أن تكون أمريكا الدولة الوحيدة التي لا تفعل ذلك.

يأتي هذا بعدما أعلن وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، أن بلاده لا تخطط لإجراء تفجيرات نووية حاليا على الرغم من توجيه الرئيس دونالد ترامب باستئناف التجارب النووية، وهو الأمر الذي حذرت منه روسيا والصين.

وأضاف رايت -في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز بثتها الأحد- أن الاختبارات التي يجري الحديث عنها هي اختبارات على الأنظمة لا تفجيرات نووية، وفقا للعربية.

وتابع أن هدف التجارب تطوير أسلحة نووية بديلة، مشيرا إلى أن الرئيس ترامب قلق بشأن بقاء الولايات المتحدة الأقوى عسكريا.

يذكر أن ترامب كان أعلن الأسبوع الماضي، عبر منصات التواصل الاجتماعي، أنه أصدر تعليماته لوزارة الحرب بالبدء في اختبار الأسلحة النووية الأمريكية على قدم المساواة مع دول أخرى، وذلك بعد توقف لمدة 33 عاما.