

القاهرة- مصراوي

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إنه لا يفكر في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأضاف ترامب، أنه بالرغم من وجود من حمّلوه مسؤولية العودة إلى الساحة ويدعون لذلك إلا أنه لا ينوي الترشح، في موقف قد يخفف مؤقتًا من التكهنات داخل الحزب الجمهوري حول ساحة التنافس.

في سياق آخر، أكد ترامب، أنه عمل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشكل جيد للغاية.

أضاف ترامب، أنه كان يضطر أحيانًا إلى دفعه قليلا في اتجاه أو آخر، وذلك في إشارة إلى شراكة عمل وثيقة لكنها شملت تبادل وجهات النظر والضغط التكتيكي.

وأكد ترامب، أن نتنياهو يتعرض لظلم كبير، ولا يعتقد أنه يُعامل بشكل جيد داخل إسرائيل، مضيفًا أن الولايات المتحدة قد تتدخل لمساعدته قليلا.

وقال الرئيس الأمريكى، إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ليس هشا بل متين للغاية.

وأكد أنه يمكن القضاء على حماس فورًا حال عدم التزام الحركة بسلوك حسن، في تصريح يعكس تأييدًا لنهج عسكرى قوى كخيار ضاغط على الفصائل.