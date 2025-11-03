

وكالات

ألقت الشرطة الإسرائيلية، القبض على المدعية العسكرية المنتهية ولايتها اللواء يفعات تومر يروشالمي بتهمة عرقلة سير التحقيق.

ويشتبه في أن تومر يروشالمي أخفت هاتفها المحمول عمدا.

كما ألقت السلطات القبض على المدعي العام العسكري السابق ماتان سولماش.

وفي السياق، اجتمع رئيس الأركان إيال زامير، مع كبار ضباط النيابة العسكرية لإجراء نقاش قيادي على خلفية الأحداث الصعبة التي وقعت مساء أمس والأيام القليلة الماضية.

وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن رئيس الأركان أبلغ الضباط أن أحداث الأيام القليلة الماضية أضرت بشكل خطير بثقة الجيش الإسرائيلي والجمهور في نظام القضاء العسكري.

وذكر رئيس الأركان، أنه إلى جانب السعي وراء الحقيقة، أنه واثق من أن النيابة العامة ستواصل القيام بدورها كما هو متوقع ومطلوب منهم جميعا.

وأشار إلى أنه حتى لو تصرف بعض الضباط بشكل خطير وغير لائق، فإنه يثق تماما في قدرتهم على البناء على هذا الحدث الصعب واستعادة الثقة بالنيابة العامة، بعد الإجراءات التي اتخذتها نيابة عن جنود الجيش الإسرائيلي وقادته على مدار العامين الماضيين وبشكل عام.

وفي وقت سابق، قالت "القناة 12" العبرية مساء، إنه تم التواصل مع المدعية العسكرية العامة الإسرائيلية يفعات تومر يروشالمي عقب فقدان الاتصال بها.

أكدت الشرطة الإسرائيلية مساء الأحد، أنه قد تم العثور على المدعية العسكرية وهي بصحة جيدة وسليمة.

وكانت المدعية العسكرية العامة في إسرائيل قد قدمت استقالتها من منصبها لقائد هيئة أركان الجيش إيال زمير عقب ثبوت تورطها بتسرب مقطع فيديو لتعذيب أسير فلسطيني في معتقل سدي تيمان.

وسابقا، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، عزل المدعية العسكرية العامة من منصبها للاشتباه في تسريبها مقطع فيديو يظهر اعتداء وحشيا على أسير فلسطيني العام الماضي.

وقال كاتس: "إن يروشالمي لن تعود إلى منصبها لتورطها في تسريب المقطع المصور عن معتقل سدي تيمان"، مضيفا: "أن كل من ساهم في التشهير الدموي بالجنود في قضية سدي تيمان سيحاكم".

تأتي هذه التطورات بعد تحقيق أجراه الجيش بشأن فضيحة تسريب مقطع مصور يظهر تعذيبا وحشيا لأسير من غزة على أيدي جنود إسرائيليين في مركز اعتقال سدي تيمان.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن التحقيق فتح في أعقاب مقابلة أجريت صدفة مع موظفة في النيابة العسكرية خضعت فيها لجهاز كشف الكذب البوليجراف بشأن تسريب هذا الفيديو.

ووفقا لصحيفة "هآرتس"، قالت مصادر في إنفاذ القانون، إن هناك شكوكا بأن الفيديو سربه أشخاص مقربون من رئيس الشرطة وإنه يتوقع أن تقدم يروشالمي روايتها للأحداث ضمن التحقيق.

والصيف الماضي، نشرت القناة 12 مقطعا مصورا يوثق اعتداء جنود إسرائيليين جنسيا على أسير فلسطيني في معسكر سدي تيمان في صحراء النقب، مما أثار موجة غضب عارم على وسائل التواصل الاجتماعي.

ووفقا للصحافة العبرية حينذاك، أصيب الأسير بتمزق في الأمعاء وإصابة بالغة في فتحة الشرج والرئتين، وبكسور في الأضلاع، وفقا لروسيا اليوم.