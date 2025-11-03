بسبب مسيرة مجهولة.. توقف عمل مطار بريمن في ألمانيا



وكالات

أعنلت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ" نقلا عن الشرطة، بتعليق الرحلات الجوية في مطار بريمن غرب ألمانيا بعد رصد طائرة مسيرة بالقرب من المطار.

أشارت الشرطة إلى أنه تم رصد الطائرة المسيرة في حوالي الساعة 19:30 بالتوقيت المحلي، وقررت إدارة المطار تعليق إقلاع وهبوط الطائرات فورا.

واعتبارا من الساعة 20:22 تم استئناف الرحلات بالمطار، حسب بيان الشرطة.

كانت السلطات الألمانية قد رصدت حالات مماثلة ما لا يقل عن 3 مرات خلال الشهر الأخير، حيث تم تعليق عمل مطار برلين براندنبورغ ليلة الجمعة الماضية ومطار ميونخ في 2 و4 أكتوبر الماضي بسبب طائرات مسيرة مجهولة.

وفي وقت سابق أفادت وسائل الإعلام برصد طائرات مسيرة بالقرب من عدد من المواقع على أراضي بعض الدول الأوروبية، بما فيها فرنسا والدنمارك وألمانيا والنرويج وغيرها.

ورجحت التقارير الإعلامية وقوف روسيا وراء إطلاق الطائرات المسيرة في أجواء أوروبا، لكن الناطق الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف نفى صحة تلك التقارير، مؤكدا أن تلك الاتهامات لا أساس لها، وفقا لروسيا اليوم.