أوكرانيا تعلن استهداف مصفاة نفط جنوبي روسيا

وكالات

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم السبت، أنه استهدف مصفاة نفط أفيبسكي جنوبي روسيا ومصنع بيريف للطيران العسكري في منطقة روستوف الليلة الماضية.

وعلى الجانب الآخر، قال الأمن الفيدرالي الروسي، إنه أحبط محاولة لتفجير خط أنابيب غاز في منطقة سربوخوف بضواحي العاصمة موسكو.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها شنت هجومًا واسع النطاق على منشآت عسكرية وصناعية ومحطات طاقة أوكرانية خلال الليل.

ومن جانبه، قال وزير الخارجية الأوكراني، إن روسيا أطلقت الليلة الماضية عشرات الصواريخ المجنحة والباليستية وأكثر من 500 طائرة مسيرة على منازل وبنية تحتية حيوية.

وتسبب الهجوم الروسي الواسع في انقطاع الكهرباء عن نصف مليون شخص في العاصمة الأوكرانية كييف، وفق ما أفادت وزارة الطاقة الأوكرانية.