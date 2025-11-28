إعلان

سوريا: نحاول الضغط دبلوماسيا على إسرائيل ودوليا وعزلها قدر الإمكان

كتب-عبدالله محمود:

11:37 م 28/11/2025

سوريا وإسرائيل

قال السفير السوري لدى الأمم المتحدة، إبراهيم عُلَبي، إن انتهاك السيادة التي قامت بها إسرائيل للأراضي السورية، أمر لا يستطيع المجتمع الدولي السكوت عليه.

وأوضح عُلَبي في تصريحات لقناة الجزيرة، أن سوريا تحاول الضغط دبلوماسيا على إسرائيل دوليا وعزلها قدر الإمكان.

وأضاف السفير السوري لدى الأمم المتحدة: "أن نسير بخطى سريعة على المستوى الأممي للضغط على الساعين لإضعاف سوريا".

وأشار السفير السوري، إلى أن المتطرفون داخل حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يريدون اختلاق أسباب لمنع الوصول لاتفاق مع سوريا.

ولفت السفير السوري لدى الأمم المتحدة، إلى أن سوريا حررت نفسها عسكريا وتقول إنها لا تريد الحرب وهذا ضبط للنفس.

