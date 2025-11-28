إعلان

الجيش اللبناني يعلن تنفيذ أكثر من 80% من خطته في جنوب الليطاني

كتب : مصراوي

05:16 م 28/11/2025

قائد قطاع جنوب الليطاني في الجيش اللبناني نقولا تا

(د ب أ)

أعلن قائد قطاع جنوب الليطاني في الجيش اللبناني نقولا تابت اليوم الجمعة أن الجيش نفذ أكثر من 80% من خطته في جنوب الليطاني دون أي عوائق أو اعتراضات.

وقال تابت خلال لقاء مع الإعلاميين في مقر قيادة القطاع في ثكنة بنوا بركات في مدينة صور في جنوب لبنان "إن تنفيذ الخطة جنوب النهر تجاوزت نسبة 80% من دون أي عوائق أو اعتراضات، وكشف عن أن "المضبوطات خلال عمليات المسح والتفتيش التي قام بها الجيش بلغت نحو 230 ألف قطعة، وشملت ذخائر وأنفاقاً ومنصات وصواريخ وأسلحة"، معلناً "عدم التوجّه لطلب تمديد المهلة المحددة لتنفيذ المرحلة الحالية ".

وأشار إلى أن "معظم المنازل التي جرى استهدافها من قبل إسرائيل في المنطقة هي منازل مدنية"، موضحاً إلى أن "الجيش تواصل مع لجنة الميكانيزم للكشف على هذه المنازل، غير أن الكيان الإسرائيلي رفض ذلك وأصرّ على استهدافها".

وأشار إلى أن "خطة الجيش لا تتضمّن دخول المنازل إلّا في حالات الجرم المشهود".

قائد قطاع جنوب الليطاني الجيش اللبناني نقولا تابت استهداف المنازل من قبل إسرائيل

أخبار

