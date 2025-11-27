إعلان

بابا الفاتيكان يصل تركيا في أول رحلة خارجية له

كتب : مصراوي

12:35 م 27/11/2025

البابا ليو الرابع عشر بابا الفاتيكان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أنقرة- (أب)

وصل بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر اليوم الخميس إلى تركيا في أول رحلة خارجية له، لينفذ بذلك خطط البابا فرنسيس الراحل بالاحتفال بذكرى ارثوذكسية مهمة، كما يحمل رسالة سلام إلى المنطقة في وقت حاسم بالنسبة لجهود إنهاء الحرب في أوكرانيا وتخفيف التوترات في الشرق الأوسط.

وقد هبطت طائرة البابا في مطار أنقرة الدولي.

ومن المقرر أن يلتقى بابا الفاتيكان لاحقا بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ويلقي كلمة أمام أفراد السلك الدبلوماسي.

وبعد ذلك سوف يتوجه البابا إلى إسطنبول، حيث سيحضر لقاءات مسكونية وحوارات بين الأديان لمدة ثلاثة أيام، بعدها سيغادر إلى لبنان.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بابا الفاتيكان تركيا البابا فرنسيس

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

كيف تستثمر أموالك مع الحكومة بسعر عائد يفوق البنوك؟
3 فرص تغير السوق.. كيف تستفيد مصر من حظر أوروبا سيارات البنزين؟
حُطام الحرب الغارقة في مصر.. فصل من سجلات الحرب العالمية الثانية
هاجمت الإمارات وهددت أمريكا.. أول بيان من الإخوان على قرار ترامب