موسكو: زيارة ويتكوف لا تزال قائمة وروسيا ستعمل مع أي مقترحات يقدمها

موسكو- (د ب أ)

قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، اليوم الخميس، إن زيارة المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، لا تزال قائمة.

وأضاف ريابكوف، للصحفيين، ردا على سؤال حول ما إذا كانت زيارة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف لا تزال سارية، "ليس هناك ما يدعو للتشكيك في هذا الأمر"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

وأكد نائب وزير الخارجية الروسي أن الجانب الروسي مستعد للعمل مع أي شيء يحضره المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف إلى روسيا.

وقال ريابكوف للصحفيين، ردا على سؤال بشأن ما إذا كانت روسيا تتوقع أن يحمل ويتكوف، النسخة المحدثة من الخطة الأمريكية للتسوية في أوكرانيا إلى موسكو: "كل ما كان ينبغي نشره حول هذا الموضوع تم أمس من خلال مساعد الرئيس والمتحدث باسم الرئيس، هذه ليست أول زيارة للسيد ويتكوف إلى موسكو، سنعمل مع أي مقترحات يقدمها".

وأضاف ريابكوف "لا يزال هناك غموض حول كيفية انتهاء مناقشات جنيف، وحول دور القوى الهدامة المتأججة في الاتحاد الأوروبي، والتي حاولت وما زالت تحاول عرقلة أي تقدم. سنرى ما سيقدّمه، ثم سنعمل على ذلك".

وكان مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أعلن أمس الأربعاء، أن "عددا من مسؤولي الإدارة الأمريكية المعنيين بالشؤون الأوكرانية، سيزورون موسكو برفقة المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف".

وقال أوشاكوف لقناة "روسيا 1" "سيصل ويتكوف إلى موسكو، الأسبوع المقبل. وسيرافقه عدد من المسؤولين الإداريين الآخرين المعنيين بالشؤون الأوكرانية".