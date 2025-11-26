بعد حادث إطلاق النار.. توجيه عاجل من شرطة واشنطن لسكان المدينة

دعت شرطة مدينة واشنطن، سكان المدينة لتجنب منطقة حادث إطلاق النار على الحرس الوطني الأمريكي بالقرب من البيت الأبيض.

وأكدت شرطة واشنطن، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن القوات الأمنية تمكنت من احتجاز المشتبه به في إطلاق النار على فردين من الحرس الوطني قرب البيت الأبيض.

وأفاد مسعفون لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، بأنه تم نقل 3 مصابين في الحادث إلى المستشفى.

وأكدت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نيوم، بتعرض عنصرين من أفراد الحرس الوطني الأمريكي لإطلاق نار في الحادث.

وكتبت نيوم على حسابها بمنصة "إكس" "صلّوا ن أجل عنصري الحرس الوطني اللذين تعرضا لإطلاق نار قبل لحظات في واشنطن".