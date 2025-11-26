فرض حالة الطوارئ الأمنية في نيجيريا.. ما القصة؟

أعلن رئيس نيجيريا بولا أحمد تينوبو، فرض حالة الطوارئ الأمنية على مستوى بلاده، إثر موجة عمليات الاختطاف.

وفي وقت سابق، أكد تينوبو، أمس الثلاثاء، أن السلطات النيجرية تمكنت من إنقاذ جميع الطالبات الـ24 اللاتي تعرضن للاختطاف بواسطة مهاجمين مسلحين من مدرسة الأسبوع الماضي في مدينة كيبي بشمال غرب البلاد.

وقال تينوبو في بيان له أمس:"أشعر بالارتياح لأنه تم تحديد مصير كل الفتيات الـ24، الآن يجب أن ننشر مزيدا من القوات بشكل عاجل في المناطق المعرضة للخطر لمنع المزيد من حوادث الاختطاف".

وشن مهاجمون غارة على مدرسة كاثوليكية يوم الجمعة، في ولاية النيجر شمال وسط نيجيريا وخطفوا أكثر من 300 من الطالبات وموظفي المدرسة، وتمكنت 50 طالبة من الهروب في نهاية الأسبوع.