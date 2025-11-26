إعلان

مجلس السيادة السوداني يوضح شروطه للتفاوض وإنهاء الحرب

كتب : مصراوي

05:57 م 26/11/2025

الفريق الركن ياسر العطا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد عضو مجلس السيادة السوداني ياسر العطا، أنهم مستعدون للجلوس من أجل التفاوض لإنهاء الحرب، مشددًا على أنهم لن يتنازلوا عن انسحاب المليشيا إلى معسكرات خارج المدن الرئيسية في ولايتي جنوب وشرق دارفور.


وقال العطا، خلال تصريحات إعلامية اليوم الأربعاء، إنه من شروط مجلس السيادة للتفاوض هو السيطرة على المعابر الدولية والمطارات في كامل التراب السودان وتسليم الأسلحة والمعدات القتالية للجيش.


وأوضح العطا، أن شروط مجلس السيادة السوداني للتفاوض هو إخراج كل المرتزقة من السودان وإرجاعهم من حيث أتوا.


وفي وقت سابق، نقلت قناة الجزيرة عن مصدر عسكري بالجيش السوداني، أن قواتهم تطارد مليشيات الدعم السريع على تخوم مدينة الخوي بغرب كردفان.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس السيادة السوداني إنهاء الحرب ياسر العطا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان