مجلس السيادة السوداني يوضح شروطه للتفاوض وإنهاء الحرب

أكد عضو مجلس السيادة السوداني ياسر العطا، أنهم مستعدون للجلوس من أجل التفاوض لإنهاء الحرب، مشددًا على أنهم لن يتنازلوا عن انسحاب المليشيا إلى معسكرات خارج المدن الرئيسية في ولايتي جنوب وشرق دارفور.



وقال العطا، خلال تصريحات إعلامية اليوم الأربعاء، إنه من شروط مجلس السيادة للتفاوض هو السيطرة على المعابر الدولية والمطارات في كامل التراب السودان وتسليم الأسلحة والمعدات القتالية للجيش.



وأوضح العطا، أن شروط مجلس السيادة السوداني للتفاوض هو إخراج كل المرتزقة من السودان وإرجاعهم من حيث أتوا.



وفي وقت سابق، نقلت قناة الجزيرة عن مصدر عسكري بالجيش السوداني، أن قواتهم تطارد مليشيات الدعم السريع على تخوم مدينة الخوي بغرب كردفان.