وزير الخارجية السوداني: الحرب فرضت علينا ولا نريد سلام ناقص

قال وزير الخارجية السوداني، محيي الدين سالم، إن الحرب في البلاد فرضت على الحكومة السودانية من قبل المليشيات ودمرت كل شيء.

وشدد سالم في بيان له اليوم الأربعاء، على أهمية استمرار الجهود الدولية لوقف الحرب في السودان، مشيراً إلى أن هناك دعماً دولياً متزايداً لوقف العمليات العسكرية في البلاد.

وجدد وزير الخارجية السوداني، تأكيده على أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السودانية ورفضه للتقسيم، مضيفًا: "نؤكد على الالتزام بسيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه ورفض المساس بمؤسساته الشرعية".

وأكد أنه من الضروري وجود حوار سوداني دون تدخل خارجي، مشيرًا إلى أن الحكومة تحتفظ بحقها السيادي في السيطرة الكاملة على حدود السودان الدولية ومجاله الجوي.

وأوضح وزير الخارجية السوداني، أن الحوار هو السبيل الوحيد لحل النزاعات، مشددًا على أهمية أن يكون سودانيا خالصا برعاية إقليمية ودولية داعمة دون التدخل في الشأن الداخلي.

وطالب وزير الخارجية السوداني، بتنفيذ بنود إعلان جدة قبل أي اتفاق لوقف إطلاق النار في السودان، متابعًا:"لا نريد أن نذهب إلى سلام ناقص يفتح علينا حربا جديدة يتضرر منها شعبنا والإقليم".

واختتم البيان، قائلاً:"مستعدون أن نؤمن سلامة أبناء السودان المغرر بهم من قبل الميليشيا إذا سلموا السلاح".