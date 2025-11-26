حماس تدين قرار الكنيست بشأن السماح للمستوطنين بشراء الأراضي بالضفة

أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس، قرار الكنيست الإسرائيلي الأخير بشأن مشروع قانون يسمح للمستوطنين شراء الأراضي بصورة مباشرة في الضفة الغربية.

وقالت حماس في بيان لها الأربعاء، إن مصادقة الكنيست على مشروع القانون يعد جريمة جديدة تَنْتَهِك الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضحت المقاومة أن حكومة الاحتلال تحاول عبر هذا القانون فرض أمر واقع، في سياق مشاريعها لتهويد وضم الضفة.

وأكدت حماس أن كل إجراءات الاحتلال الرامية لتهويد الضفة والقدس وطرد أهلها منها باطلة وغير شرعية، ولن تغيّر من حقيقة فلسطينية هذه الأرض وحقّ الشعب الفلسطيني الثابت فيها.

ودعت حماس جامعة الدول العربية والأمم المتحدة ومؤسساتها، إلى تحرك للتصدي لهذه الانتهاكات الفاضحة للقرارات الأممية المتعلقة بالضفة، وإلزام إسرائيل بوقف مشاريعها الاستيطانية وعدوانها المستمر على الشعب الفلسطيني.