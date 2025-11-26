إعلان

إسرائيل تكشف هوية أحدث جثمان أعيد من غزة

كتب : مصراوي

10:20 ص 26/11/2025

تسليم جثامين الاسري

القدس - (أ ب)

أعلنت إسرائيل أنها حددت هوية أحدث رفات أعيدت من غزة بأنها للرهينة درور أور.

أبلغ ممثلون عسكريون أسرة درور أور أن جثته أعيدت إلى إسرائيل من قبل جماعات مسلحة فلسطينية الليلة الماضية، بعد استكمال خبراء الطب الشرعي جهود التعرف على هويته.

وكان درور أور قد مات في غزة، بعدما أُسر من منزله في كيبوتس بئيري في السابع من أكتوبر 2023 ، حسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل اليوم الأربعاء.

وقالت حركة الجهاد الإسلامي إنها عثرت على الرفات في وقت سابق من هذا الأسبوع في مخيم النصيرات للاجئين في وسط غزة.

تسليم جثامين الاسري غزة إسرائيل

