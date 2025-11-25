ما حقيقة فيديو "مغارة الذهب" في درعا بسوريا؟

أثار مقطع فيديو ضجة كبيرة بين السوريين ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي أبرزهم موقع “إكس” تويتر سابقا، وذلك بعدما تم تداوله على نطاق واسع، زُعم فيه اكتشاف “مغارة من الذهب” أثناء أعمال حفر في منزل بمنطقة الحارة بمحافظة درعا جنوب سوريا.

ودفع الانتشار الكبير لمقطع الفيديو عدداً من المواطنين إلى التوجه إلى الموقع ليلاً بحثاً عن الذهب، ما استدعى تدخّل أمني من السلطات السورية للتحقق من الأمر، قبل أن تصدر الجهات الرسمية نفيًا، وتؤكد أن الفيديو زائف ومعدّل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

أصل الفيديو والتعديل

يعود أول ظهور للفيديو إلى 29 أكتوبر الماضي، حين نشرته قناة على موقع يوتيوب تسمى “The Hunter Marcus”، يظهر فيه رجل يمشي داخل فراغات مظلمة مزعومة أنها تحتوي على مقتنيات ذهبية.

لكن بحسب تحقيق أجرته شبكة CNN، فإن المقطع تم التلاعب به رقميًا بواسطة أدوات الذكاء الاصطناعي مثل Deepware وDeep Fake O Meter وHive Moderation، مع إضافة تعليق صوتي باللهجة السورية يقول: مغارة مغارة مليانة من عند دار مشهور … لعند محلات دار محمد العبدو".

ويُشير التحقيق إلى أن القناة التي نشرت الفيديو أنشئت في السادس من أكتوبر الماضي، وتديرها جهة من المغرب، وقد نشرت 69 مقطعاً لقي بعضها مشاهدات عالية، كان فيديو مغارة الذهب أبرزها حيث حصد أكثر من 19 مليون مشاهدة على فيسبوك.

رد السلطات السورية

ردّت المديرية العامة للآثار والمتاحف في سوريا عبر بيان رسمي، مؤكدة أن ما ذُكر بشأن اكتشاف كميات ضخمة من الذهب في درعا “أخبار غير دقيقة”.

وأوضحت أن الفحص الميداني الذي أجراه فريق مختص كشف عن “مدفن أثري” يعود إلى الحقبة الرومانية، وليس “مغارة ذهبية” كما أشيع.

ووصفت المديرية اللقى المكتشفة بأنها فخارية تنتمي إلى نفس الحقبة، وتتميز بقيمة متحفية وعلمية، لكنها بعيدة تماماً عن الادعاءات بوجود ذهب أثري.

وأضاف البيان أن أي اكتشاف حقيقي سيتم الإعلان عنه فقط من خلال القنوات الرسمية للمديرية، حفاظاً على التراث الثقافي السوري.

من جهته، أكد وائل الزامل، مدير منطقة الصنمين بمحافظة درعا، في بيان صادر عن المحافظة، أن ما ظهر هو “فتحة صغيرة” خلال الحفر، طبيعتها ما زالت غير معروفة، ولم يتم تسجيل أي دليل ملموس على وجود ذهب في الموقع.